Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da askeri helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti /25 Temmuz 2024 09:28

Rusya'da askeri helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti

Rusya'nın Kaluga bölgesinde Mi-28 model askeri helikopter planlı uçuş sırasında düştü. Düşme nedeniyle mürettebattan kurtulan olmadığı ifade edildi. İlk incelemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü aktarıldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde Mi-28 askeri helikopterin düştüğünü ve mürettebattan kurtulan olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaluga bölgesinde Mi-28 model askeri helikopterin planlı uçuş sırasında düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Helikopter ıssız bir bölgeye düştü. Olayın meydana geldiği yerde herhangi bir hasar yok" ifadeleri kullanıldı.

TEKNİK ARIZA İHTİMALİ

İlk bilgilere göre, helikopterin teknik arıza nedeniyle kazaya uğradığı aktarılan açıklamada, olay yerinde Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir komisyonun inceleme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaluga Bölgesi Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mi-28 model askeri helikopterin Kaluga'daki Jizdrinskiy bölgesine düştüğünü belirterek, olay yerinde yetkililerin çalıştığını aktardı.
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