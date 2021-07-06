Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da askeri kargo uçağı kayboldu! /06 Temmuz 2021 10:00

Rusya'da askeri kargo uçağı kayboldu!

İçinde 29 kişi bulunan Rus AN-26 tipi uçak Rusya'nın uzak doğusundaki Kamchatka yarımadası üzerinde radardan kayboldu.

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TASS haber ajansının yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 29 kişinin bulunduğu bir Rus AN-26 uçağı kayboldu .

TASS'ın ayrı bir kaynaktan aktardığına göre, uçak inmeye çalışırken hava trafik kontrolü ile temasını kaybetti.

Acil durum bakanlığı, Petropavlovsk-Kamchatsky'den yarımadanın kuzeyindeki Palana köyüne gitmekte olan uçağın uçuş sırasında hava trafik kontrolü ile temasını kaybettiğini söyledi.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Bakanlık, gemide 22 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu söyledi.
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