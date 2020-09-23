Rusya'da Azerbaycan'a sürpriz destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Lavrov, "Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen 5 bölgesinin geri verilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ hakkındaki görüşlerinin sorunun çözümüne engel olduğunu dile getirirken, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olarak Rusya'nın Ermenistan ile süren Azerbaycan 'ın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde destekçisi olduklarını ve bu konuda çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.





Haber Global'e göre Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ konusunda açıklamalarının sorunun çözümüne engel olduğunu söyledi. Lavrov, "Moskova'nın resmi tutumudur. Rusya, sorunun çözüm sürecinde işgal altındaki beş bölgenin Azerbaycan'a geri verilmesini, bölgeye barış güçlerinin konuşlandırılmasını ve ulaşım-iletişim sisteminin yeniden kurulmasından yanadır." açıklamasında bulundu.