Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da Azerbaycan'a sürpriz destek /23 Eylül 2020 18:56

Rusya'da Azerbaycan'a sürpriz destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'nın müttefiklerinden olan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyen bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Lavrov, "Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen 5 bölgesinin geri verilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ hakkındaki görüşlerinin sorunun çözümüne engel olduğunu dile getirirken, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olarak Rusya'nın Ermenistan ile süren Azerbaycan 'ın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde destekçisi olduklarını ve bu konuda çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. 

Haber Global'e göre Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ konusunda açıklamalarının sorunun çözümüne engel olduğunu söyledi. Lavrov, "Moskova'nın resmi tutumudur. Rusya, sorunun çözüm sürecinde işgal altındaki beş bölgenin Azerbaycan'a geri verilmesini, bölgeye barış güçlerinin konuşlandırılmasını ve ulaşım-iletişim sisteminin yeniden kurulmasından yanadır." açıklamasında bulundu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da Azerbaycan'a sürpriz destek Sonraki Haber >>

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:48