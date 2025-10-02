Rusya'da benzin tedarik sıkıntısı: Dron saldırılarının etkisi var

Samanyoluhaber.com - Moskova





Novak, ülke çapında arz-talep dengesinin sağlandığını, ancak bazı bölgelerde yaşanan sorunların Enerji Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini ve çözüldüğünü ifade etti.





Novak, orta ve uzun vadede rafineri kapasitelerini artıracaklarını duyurdu. 2024-2025 döneminde devreye alınacak yeni üretim tesislerinin piyasadaki dalgalanmaları önemli ölçüde azaltması bekleniyor.





Hükümet, benzin fiyatlarındaki istikrarı korumak ve iç piyasa arzını güvence altına almak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğini açıkladı.





Hükümetin aldığı önlemler





Hükümet, benzin sıkıntısını çözmek için bir dizi acil önlem aldı. Bu kapsamda dizel yakıt ihracatı kısıtlandı ve benzin ihracatı yasakları uzatıldı. Ayrıca rafineri kapasitelerinin artırılması planlanırken, yakıt katkı maddeleri kullanımı değerlendiriliyor.





Kırım'daki benzin sıkıntısı ise özel önlem gerektiriyor. Bölgedeki benzin istasyonlarında satış kişi başı 20 litre ile sınırlandırıldı. Novak'ın 2 Ekim'de Kırım ve yeni bölgelerdeki durumu görüşmek üzere toplantı düzenleyeceği bildirildi. Enerji Bakanlığı, Kırım'daki sorunları ekim sonuna kadar çözmeyi taahhüt etti.





Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırıların etkisi





Özellikle son haftalarda Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine düzenlediği İHA saldırılarının ardından başlayan akaryakıt krizi, Uzak Doğu ve Sibirya'dan sonra bu hafta Moskova'ya da ulaştı. Başkentteki birçok benzin istasyonunda 92 ve 95 oktan benzin bulunamaz hale geldi. Sürücüler, yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu ve benzin bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.





Benzin sıkıntısı, Moskova ve çevresinin yanı sıra, Leningrad, Nijni Novgorod, Rostov, Ryazan ve Saratov bölgelerinde de yaşanıyor. Nijni Novgorod Valisi Gleb Nikitin, yaşanan aksaklıkların "makro ölçekteki yakıt tedarik zincirleriyle bağlantılı olduğunu" doğruladı. Ancak durumun önümüzdeki günlerde normale dönmesinin beklenildiğini söyledi.





Enerji uzmanı İgor Yuşkov, yüksek oktanlı benzin üretim ekipmanlarındaki arızaların fiziksel kıtlığa yol açtığını belirtti. Yuşkov'a göre çözüm için Çin ve Belarus'tan ithalat değerlendirilirken, düşük oktanlı benzinden katkı maddeleriyle yüksek kaliteli yakıt üretiminin geçici çözüm olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca çevre standartlarının esnetilerek iç piyasa için üretimin artırılabileceği kaydediliyor.