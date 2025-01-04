Rusya'da bombalı saldırı hazırlığı iddiası: 4 kişi gözaltına alındı

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün bir açıklama yaparak Yekaterinburg kentinde büyük bir saldırıyı engellediğini iddia etti. Açıklamada, kalabalık bir bölgede bomba patlatmayı planladığı ileri sürülen dört gencin gözaltına alındığı belirtildi.



Reuters'ın aktardığına göre, FSB, ev yapımı bir patlayıcının parçalarının da ele geçirildiği olayda, Sverdlovsk bölgesindeki savcıların saldırı planıyla ilgili yasal süreç başlattığını duyurdu. FSB, gözaltına alınan şüphelilerin 2007 ve 2008 doğumlu olduğu bilgisini verirken şüphelilerin kimliklerini açıklamadı. Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 'Rusya'da yasaklı olan bir terör örgütünün fikirlerini paylaştığı ve ev yapımı ve patlayıcı ile bir terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı' iddia edildi. FSB'nin açıklamasında saldırının Yekaterinburg'da 'pek çok vatandaşın olduğu bir yerde' yapılmasının planlandığı aktarıldı.



FSB, gözaltına alınan iki kişinin İçişleri Bakanlığı aracına düzenlenen 'kundaklama saldırısında' da dahli olduğunu ileri sürdü. Interfax haber ajansının aktardığına göre, FSB'nin açıklamasında bahsedilen söz konusu saldırı, 22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.