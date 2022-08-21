Rusya'da büyük şok: Aleksandr Dugin’in kızı bombalı suikastte öldü, Dugin kıl payı kurtuldu

Avrasyacı fikirleri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen “Gelenek” adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.







TurkRus'un aktardığına göre, festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin’in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova’ya binmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova’ya döndüğünü söyledi.













Darya Dugina’nın tek başına bindiği cipte, Zaharova’dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.





Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı.





Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasını aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.



