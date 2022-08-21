Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da büyük şok: Aleksandr Dugin’in kızı bombalı suikastte öldü, Dugin kıl payı kurtuldu /21 Ağustos 2022 09:31

Rusya'da büyük şok: Aleksandr Dugin’in kızı bombalı suikastte öldü, Dugin kıl payı kurtuldu

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Avrasyacı fikirleri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen “Gelenek” adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi. 

TurkRus'un aktardığına göre, festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin’in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova’ya binmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova’ya döndüğünü söyledi.



Darya Dugina’nın tek başına bindiği cipte, Zaharova’dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasını aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da büyük şok: Aleksandr Dugin’in kızı bombalı... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:20