Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da dostlarımla irtibata geçtim ve... /24 Ağustos 2020 12:41

Rusya'da dostlarımla irtibata geçtim ve...

Koronavirüs vak'a sayısında dünyada 5'inci sırada yer alan Rusya ile uçuşların başlamasını işadamı Cavit Çağlar sağlamış.

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Sahip olduğu INTERBANK'a 2001 Krizi'nde el konulan işadamı Cavit Çağlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle durdurulan Rusya uçuşlarının yeniden başlamasını sağladığını söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın Günaydın ekinden Tuba Kalçık’ın sorularını cevaplandırdı. 

ÇAĞLAR: RUSYA'DAKİ DOSTLARIMLA İRTİBATA GEÇTİM

Kalçık'ın “Rusya'dan da uçuşlar başladı...” sözü üzerine Çağlar, "Evet. Devreye girdim. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile uçakta karşılaşmıştık. O zaman kapalıydı uçuşlar. Konuştuk. Sonra ben Rusya'daki dostlarımla irtibata geçtim ve 15 gün içinde uçuşlar başladı. Bakan Ersoy da beni arayıp teşekkür etti. Ben ülkem için her şeyi yaparım.” dedi.

Rusya'da taahhüt ve enerji projeleri üstlenen Cavit Çağlar (sağda), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den devlet nişanı almıştı.

Korona salgınında 961 bin 462 vak'a sayısı ile Rusya 4'üncü sırada yer alıyor. Rusya'da şu ana kadar 16 bin 448 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.
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