Rusya'da durum gittikçe kötüleşiyor

Corona virüsünün geç yayılmaya başladığı ülkelerden Rusya’daki vaka sayısı, salgının zirve noktasını geride bırakmış Fransa ve Almanya’yı geçti. Rusya, bugün bildirdiği rekor oranında 11 bin 231 yeni vakayla, dünya sıralamasında ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin ardından beşinci en çok vakaya sahip ülke oldu.



Rusya yetkililer bu durumu, test kapasitesinin ciddi oranda artırılması sonucu ağır hasta olmayan vakaların da bildirilmesine bağladı. Son verilerle, Rusya’daki korona virüsü vakaların sayısı 177 bin 160’a yükseldi. Ülkedeki toplam ölü sayısının ise 1625’e çıktığı açıklandı.





MOSKOVA BELEDİYE BAŞKANI: GERÇEK SAYI ÇOK DAHA YÜKSEK





Ülkede en çok vakanın görüldüğü yer ise başkent Moskova. Kentte son bir günde 6 bin 703 vaka tespit edildi. Toplam sayı ise 92 bin 676 olarak verildi.





Bununla birlikte, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olduğunu söyledi. Sobyanin, araştırmalara göre kentte tespit edilemeyen vakalarla birlikte gerçek sayının yaklaşık 300 bin olduğunu açıkladı.