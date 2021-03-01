Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da gıda fiyatları uçtu /01 Mart 2021 22:25

Rusya'da gıda fiyatları uçtu

Rusya'da gıda fiyatları Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselerek, Avrupa Birliği'ne (AB) kıyasla 7,5 kat daha fazla artış kaydetti.

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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 arttı.     

Söz konusu dönemde, AB'deki gıda fiyatları ise yüzde 1,1 artarken, böylelikle Rusya'daki gıda fiyatları AB'ye kıyasla 7,5 kat daha fazla artış kaydetti.     

Rusya'daki gıda ürünlerinde en fazla fiyat artışı yüzde 17,5 ile sebze ürünlerinde görüldü. Meyve fiyatlarında yüzde 13,5, bal, çikolata gibi tatlı ürünlerde yüzde 13,7 artış yaşandı.    

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2020'de ülkedeki enflasyona yönelik değerlendirmesinde, fiyat artışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak rublenin zayıflaması ve işletmelere getirilen kısıtlamalardan kaynaklandığını söylemişti. 
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