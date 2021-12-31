Rusya'da günlük vaka sayısı 22 Eylül’den beri ilk kez 21 bini altında

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982’ye yükseldi. Böylelikle 22 Eylül’den beri ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altına düşmüş oldu. Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982’ye yükseldi. Böylelikle 22 Eylül’den beri ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altına düşmüş oldu.





Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 20 bin 638 arttı ve 10 milyon 499 bin 982’ye çıktı. Başkent Moskova, St. Peterburg, Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.





Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 912 yükseldi. Pandemi boyunca 308 bin 860 can kaybı kaydedildi.







