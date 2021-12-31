Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da günlük vaka sayısı 22 Eylül’den beri ilk kez 21 bini altında /31 Aralık 2021 20:55

Rusya'da günlük vaka sayısı 22 Eylül’den beri ilk kez 21 bini altında

Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayısının 22 Eylül’den beri ilk kez 21 bini altına düştüğü ve 20 bin 638 kişi olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982’ye yükseldi. Böylelikle 22 Eylül’den beri ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altına düşmüş oldu.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 20 bin 638 arttı ve 10 milyon 499 bin 982’ye çıktı. Başkent Moskova, St. Peterburg, Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 912 yükseldi. Pandemi boyunca 308 bin 860 can kaybı kaydedildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da günlük vaka sayısı 22 Eylül’den beri ilk... Sonraki Haber >>

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:23:15