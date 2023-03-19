Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da Havacılık sektörü durma noktasına geldi /19 Mart 2023 15:13

Rusya'da Havacılık sektörü durma noktasına geldi

Rusya’da günden güne havacılık sektöründe kriz derinleşiyor.

SHABER3.COM



SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Şimdi de Rus-Fransız yapımı yolcu uçağı Sukhoi Superjet 100'ün uçuşları iptal ediliyor.

Özellikle bu model uçakların motorlarında kullanılan Amerikan buji kıtlığı nedeniyle Sukhoi Superjet 100'ün uçuşlarını olumsuz etkiledi.

Sektör yetkililerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 16 Şubat tarihli mektubunda yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan Amerikan yedek parça sıkıntısının “yolcu taşımacılığına yönelik uçuş programının uygulanmasını tehlikeye attığını” belirtiyor.

Sorun, Superjet 100 kullanan altı Rus havayolu şirketi tarafından da doğrulandı. Havacılık sektörü uzmanlarına göre bu uçakları kullanan havayolu firmaları yaptırımlardan dolayı ciddi zorluklar yaşıyor.

Sektör 2022’de 9 havayolu şirketi kaybetti

Geçen yıl Rusya’da 9 havayolu şirketi yaptırımlar nedeniyle uçuşlarını durdurarak lisanslarını askıya aldı.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’na göre bunlardan dördünün hava işletmeciliği sertifikası finansal kriz nedeniyle askıya alındı. 

Ayrıca bu firmalar yaptırımlar sonrası yabancı  parça ve uçak teslimatlarında yaşanan sıkıntılardan dolayı faaliyetlerini durdurdu.
Yaptırımlardan en çok küçük bütçesi havayolu firmaları olumsuz etkilendi. Faaliyetlerini durduran havayolu firmaları arasında charter uçuşlar yapan turizm sektöründe faaliyet gösterenler de var.
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