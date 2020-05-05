Rusya'da her gün 10 bini aşkın kişi virüs kapıyor

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 10 bin 102 daha artarak 155 bin 370’e çıktı.







Yeni vakaların 5714’ü başkent Moskova’da, 822’si Moskova bölgesinde, 226’sı St. Petersburg’da, 174’ü Nijnıy Novgorod bölgesinde görüldü. Gün içinde tespit edilen vakaların 4961’inde bir semptoma rastlanmadı, 95 kişi hayatını kaybetti.





Dün bildirilen günlük vaka sayısı 10 bin 581'di.





Rusya’da şimdiye kadar 1451 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 19 bin 865 kişi iyileşti.