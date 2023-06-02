Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da İflas eden edene! /02 Haziran 2023 13:19

Rusya'da İflas eden edene!

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın etkisi ve Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar özel sektörü vurmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Federasyonu’nda ekonomik dalgalanma vatandaşlara olumsuz yansıyor ve ülke genelinde borçlarını ödeyemediği için iflas açıklayan vatandaşların sayısı %30 gibi ciddi seviyelere geldi. 

Devlet Haber Ajansı RİA Novostiye göre Rusya Federasyonu Yüksek Mahkeme Başkanı Vyaçeslav Lebedev, icra ve iflas davalarında yaşanan artışa dikkat çekerek, 2023’ün ilk çeyreğinde gerçek kişilerin iflas davalarının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını söyledi.

Mahkemelerin dava yükünün artmasına dikkat çeken Lebedev, iflas mevzuatının daha da iyileştirilmesi, yargı süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Rus mahkemelerinde Ocak-Mart 2022’de 54 bin 200 bireysel iflas davası kabul edilirlen bu yılın aynı döneminde bu rakam 76 bin kişiye çıktı.

Yüksek Mahkeme Başkanı, Rusya vatandaşlarından tahsil edilen borçların da aynı dönmede yüzde 23 arttığı bilgisini verdi.
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