Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da İHA saldırısı alarmı: 6 şehirde uçuşlar durduruldu /24 Ağustos 2025 09:41

Rusya'da İHA saldırısı alarmı: 6 şehirde uçuşlar durduruldu

Zelenskiy ile Putin arasında olası bir görüşme konuşulurken, Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'yı hedef aldığı bildirildi. Moskova yönetimi, saldırılar nedeniyle 6 şehirde uçuşları durdurdu.

SHABER3.COM

Moskova ile Kiev arasında olası bir liderler görüşmesi beklenirken, savaşı daha da kızıştıracak hamleler geldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yaklaşan bir İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıların ardından, Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), hava sahası güvenliği nedeniyle İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarında uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

RUSYA DUYURDU: 31 İHA İMHA EDİLDİ
Saldırıların etkisi sadece bu kentlerle sınırlı kalmadı. St. Petersburg’daki havaalanında da çok sayıda uçuşun ertelendiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise ülkenin merkezi bölgelerinde 3 saat içinde toplam 32 İHA’nın imha edildiğini açıkladı.

Gözler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmeye çevrilmişken yaşanan bu gelişme, hem diplomatik süreci hem de cephe hattındaki gerginliği yeniden alevlendirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da İHA saldırısı alarmı: 6 şehirde uçuşlar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:58