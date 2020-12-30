Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da İngiltere'ye 'yaptırım' misillemesi /30 Aralık 2020 19:19

Rusya'da İngiltere'ye 'yaptırım' misillemesi

Rusya ülkeye girişi yasak İngiltere vatandaşlarının kara listesini genişleteceğini duyurdu.

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İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert, Moskova’nın İngiltere yaptırımlarına tepkisine dair bir duyuru için günün erken saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’na geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ‘Rus karşıtı yaptırımlarım artmasına dahil olmaları’ nedeniyle İngiliz vatandaşlarının Rusya’ya girişinin reddedildiği kara listeyi genişletti.

Bakanlık konuyu, İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert’e resmen bildirdi. Kararın, ‘Aleksey Navalni olayına dahil olmaları iddiasıyla Ekim ayında Rusya vatandaşlarına yönelik kabul edilemez ve makul olmayan kısıtlayıcı tedbirlerle ilgili olarak İngiliz makamlarının yapıcı ve dostane olmayan eylemlerine’ yanıt olarak alındığı ifade edildi.

Ekim’in ortalarında Londra’nın, Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 6 Rus yetkiliye ve bir kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtildi.
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