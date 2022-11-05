Rusya'da kafede yangın: En az 15 ölü

Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.







Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şehirdeki kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.





TASS haber ajansında yer alan habere göre, 5 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.





ÇATI ÇÖKTÜ, FACİA YAŞANDI

İtfaiyeden yapılan ilk açıklamada, yangın ihbarını sabah 02:00 sıralarında aldıkları ve yangının 3 bin 500 metrekareye yayıldığı belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çatının da çökmesiyle büyük bir facia yaşandı.





Kostroma Bölge Valisi Sergey Sitnikov, tahliye edilenlerin otogarlara ve sosyal alanlarına yerleştirildiğini söyledi. Sitnikov yangının yerel saatle 07.30 sıralarında söndürüldüğünü söyledi.