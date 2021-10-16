Rusya'da 'Kuzey Kutbu' açıklaması geldi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, Kuzey Kutbu'nda hidrokarbon üretiminin yasaklanması veya kısıtlanması konusunun Arktik Konseyi'nde ele alınmadığını söyledi.





Avrupa Komisyonu’nun Kuzey Kutbu'na ilişkin AB stratejisini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolay Korçunov, Arktik Konseyi’nin Kuzey Kutbu'nda hidrokarbon üretimi de dahil olmak üzere ekonomik faaliyetlere ilişkin herhangi bir yasak veya kısıtlama konusunu değerlendirmeye almadığını belirtti.





Korçunov, “Arktik Konseyi'nin 20 Mayıs'ta Reykjavik'te düzenlenen bakanlar düzeyindeki toplantısında kabul edilen belgelerde, Kuzey Kutbu halklarının refahının iyileştirilmesinde önemli bir faktör olarak bölgenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı” ifadelerini kullandı.





Avrupa Komisyonu daha önce Brüksel'in Kutup bölgeleri ve komşu bölgelerde kömür, petrol ve gaz üretimi konusunda tam bir yasak getirme talebini içeren ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki güvenliğini sağlamak için buradaki altyapıyı güçlendirmeye yönelik eylemlerini eleştiren Kuzey Kutbu'na ilişkin AB stratejisini açıklamıştı.





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