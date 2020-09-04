Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da Maysak tayfunu hayatı felç etti! /04 Eylül 2020 13:30

Rusya'da Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Japonya ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu, Rusya'nın Vladivostok bölgesinde de etkili oldu. Binadan kopan plakalar yolda yürüyen bir kadına isabet ederken araçlar ve gemiler de tayfundan sürüklendi.

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Japonya, Çin ve Güney Kore’yi vuran Maysak tayfunu hayatı durma noktasına getirirken Japon Denizi’nin "Altın Boynuz" diye adlandırılan noktasında bulunan Rusya’ya ait Vladivostok bölgesinde de etkili oldu.


Akşam saatlerinde bölgede etkisini göstermeye başlayan tayfun nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve binaların çatıları uçtu. Tayfuna hazırlıksız yakalanan sokaktaki bir kadının üzerine binalardan kopan plakalar isabet ederken çok sayıda kişi de benzer kazalarda yaralandı.

VİNÇ ÇEKİCİ 6 GEMİYE ÇARPTI

Vladivostok Limanı’nda bulunan vinç çekici, kasırganın etkisiyle denizin üzerinde hareket edince 6 gemiye çarptı. Kaza sonucu maddi hasarlar oluşurken can kaybı ise yaşanmadı. Köprü ve otoyol üstlerinde hareket eden araçlar ise kasırga nedeniyle ilerleyemezken bazı araçların yollarda kaza yaparak ters döndüğü öğrenildi.


Rusya’da hayatı felç eden kasırganın etkisi gece saatlerine doğru azaldı. Bölgede hemen hemen her noktada elektriklerin kesildiği öğrenilirken yaklaşık 600 bin kişiye uyarı yapılarak kimsenin evinden çıkmaması istendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da Maysak tayfunu hayatı felç etti! Sonraki Haber >>

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:00