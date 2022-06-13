Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da McDonald’s gitti yerine 'Vkusno i Toçka' geldi /13 Haziran 2022 22:01

Rusya'da McDonald’s gitti yerine 'Vkusno i Toçka' geldi

McDonald’s yönetiminin Rusya'dan çekilme kararı alması sonrasında yeniz bir logo ve 'Vkusno i Toçka' (Nefis, işte o kadar) adıyla hizmet vermeye başlayan fast food restoranının ilk şubelerinden birinin de başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda yer alan eski McDonald's’ın binasında açıldığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Alexey Filippov imzası taşıyan habere göre Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, yeni ismi ve yeni logosuyla yeniden açıldı. 'Vkusno i Toçka' isimli fast food restoranının ilk şubelerinden biri, başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda yer alan eski McDonald's’ın binasında hizmet vermeye başladı.

McDonald’s, Rus ordusunun Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon nedeniyle Rusya’daki restoranlarını mart ortasında kapattı ancak o dönem bunun geçici olduğu belirtildi.
Nitekim fast food şirketi mayıs ayında Rusya’dan tamamen çekilme kararı aldığını duyurdu.

'Vkusno i Toçka' (Nefis, işte o kadar) fast food restoran grubunun genel müdürü Oleg Paroyev ise ülkedeki eski McDonald’s şubelerini yeni isimleriyle yeniden açacaklarını, her hafta 50 ila 100 restoranın açılışını yapmayı planladıklarını söyledi.

Yeni restoranın logosunda patates kızartmasını sembolize eden iki sarı çizgi ve hamburgeri sembolize eden bir turuncu daire yer alıyor. Vkusno i Toçka’nın menüsünde, McDonald’s menülerinde yer alan hamburgerler ve tatlıların bulunduğu kaydediliyor. Ancak pek çok yiyeceğin isminin McDonald's’ı andırmayacak biçimde değiştirildiği ve ‘Mc’ ya da ‘Mac’ gibi kısaltmaların isimlerden çıkarıldığı belirtiliyor. İsmi değiştirilen yiyeceklerden birisi, Big Mac hamburgeri.


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