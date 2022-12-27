Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da Medvedev’e yeni görev! /27 Aralık 2022 12:39

Rusya'da Medvedev’e yeni görev!

Rusya Devlet Başkanı Putin, eski Devlet Başkanı ve Başkanlığı da yapan yakın çalışma arkadaşı Medvedev'e kritik bir görev verdi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üretimlerin yapıldığı sanayi tesislerini kontrol eden komisyonun başına Dimitri Medvedevi getirdi.

Putin, Devlet Başkanı ve Başkomutan olarak aynı zamanda Rusya'nın askeri-sanayi üretim komisyonu çalışmalarını kontrol ediyor. Bu kararnameyle Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'i Rusya Askeri-Sanayi Üretim Komisyonu Birinci Yardımcısı olarak atamış oldu.

Komisyonda Putin ve Medvedev dışında Savunma Bakanı Sergei Shoygu, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, FSB, Dış İstihbarat Servisi, Ulusal Muhafızlar ve diğer yetkililer yer alıyor.

MEDVEDEV   KİMDİR ? 

Dmitri Anatolyeviç Medvedev, 1991-1996 arasında Saint Petersburg Belediyesi'nde çalıştığı dönemden beri Vladimir Putin'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri. 2008'de  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki dönem devlet başkanlığı yapmasından sonra Putin'in yerine Rusya Devlet Başkanı seçildi.
2012'ye kadar bu görevde kalan Medvedev  yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin tarafından 2012'de Rusya Başbakanı olarak atandı. 15 Ocak 2020'de Başbakanlık görevini bırakan Medvedev son olarak Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyinin Başkan Vekilliğine atanmıştı 


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