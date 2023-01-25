Rusya'da milletvekillerinin yurtdışına çıkışı kısıtlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Rusya parlementosu alt kanadı Duma milletvekilleri, ülke dışı programlarını önceden bildirmek zorundalar.



Milletvekillerinin ülke dışı seyahatlerini yazılı olarak bildirmeleri gerektiği kararı yine Duma tarafından oy birliği ile kabul edildi.



Konuyla ilgili daha önce Kommersant gazetesi, bölgelerde Yeni Yıl tatilinden sonra yetkililere ve yasama meclisi üyelerine yurtdışına seyahat etmekten kaçınmalarını "şiddetle tavsiye ettiklerini" yazmıştı.



Karar 24 Ocak'ta Devlet Duması, web sitesinde yayınlandı. Karara göre, Duma Konseyi üyeleri, komite ve komisyon başkanları dışındaki milletvekillerinin, kendi komisyonunlarına yurtdışı çıkış planlarını yazılı olarak bildirmeleri gerekecek. Duma Konseyi üyeleri ve komite ve komisyon başkanları da, ayrılma hakkında doğrudan oda başkanına bilgi vermek zorunda kalacaklar.



Duma yönetmelikler komitesinin başkan yardımcısı Mihail Romanov, Interfax'a verdiği demeçte, kararın kabul edilmesinden hemen sonra yürürlüğe girdiğini söyledi.



Rusya Federasyonu Komünist Partisi Milletvekili Mihail Matveev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin'in Rusya'dan ayrılmaların zorunlu bildirimine ilişkin Devlet Dumasının düzenlemelerinde değişiklik yapılmasını önerdiğini söyledi. Bu teklif ise bir tepki olarak algılandı.