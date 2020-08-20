Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da muhalefet liderinin çayına zehir kattılar şimdi yoğun bakımda /20 Ağustos 2020 08:59

Rusya'da muhalefet liderinin çayına zehir kattılar şimdi yoğun bakımda

Rusya siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Alexei Navalny, zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı...

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Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı… Sibirya’daki Tomsk kentinden başkent Moskova’ya gitmek üzere uçakta olan Navalny’nin seyahat sırasında rahatsızlandığı açıklandı.

Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh, 44 yaşındaki siyasi liderin fenalaşmasıyla birlikte uçağın Tomsk kentine acil iniş yaptığını açıkladı. Tomsk’ta bir hastaneye kaldırılan Navalny’nin bilincinin kapalı olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

TEK İÇTİĞİ BİR BARDAK ÇAYDI

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Yarmysh, “Alexei’nin çayına katılan bir zehir ile zehirlendiğini tahmin ediyoruz. Sabahtan beri içtiği tek şey bir bardak çaydı” ifadesini kullandı.

Yarmysh, geçen yıl da benzer bir olay yaşandığını ve Navalny’nin hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, “O zaman hastaneye gittiğinde doktoru vücudunun alerjik bir reaksiyon gösterdiğini söylemişti” dedi.

Bir avukat olan ve yolsuzluk karşıtı bir aktivist olaraj Kremlin karşıtı çok sayıda gösteriyi organize eden Navalny, birçok kere gözaltına alınmıştı.

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