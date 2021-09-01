Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da Navalni ile ilgili yeni karar /01 Eylül 2021 21:48

Rusya'da Navalni ile ilgili yeni karar

Ülkede çeşitli nedenlerle yargılanan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kurmuş olduğu vakfın mahkeme kararı sonrasında tasfiye edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya'da çeşitli nedenlerle yargılanan muhalif Aleksey Navalni'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) tasfiye edildi.

Rusya Federal Vergi Servisinin tüzel kişi kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, kar amacı gütmeyen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, mahkeme kararıyla 31 Ağustos'ta tasfiye edildi.

Rus muhalif Navalni tarafından 2011'de kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle Rusya Adalet Bakanlığınca 2019'da "yabancı ajan" statüsüne alınmıştı.

Navalni, 2020'de vakfı kapattığını duyurarak yeni bir hukuki yapılanmayla burayı yeniden açmış, Rus yetkililer de kuruluşu yeniden "yabancı ajan" statüsüne almıştı.

Rus mahkemesi, 9 Haziran'da Navalni ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan ederek faaliyetlerini yasaklamıştı.

Navalni'nin tutuklanması

Kremline muhalif Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalni'nin kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalni hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirmişti.

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