Rusya'da Navalny protestoları: Bin gözaltı

Navalny’ın çağrısı üzerine ülke çapında başlayan gösteriler bugün de sürüyor. OVD-Info protesto izleme grubu, emniyet güçlerinin ülkenin yaklaşık 50 şehrinde düzenlenen protestolarda hali hazırda binden fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.







İzleme grubu, sadeceVladivostok kentinde gözaltına alınanların sayısının 100'ü geçtiğini aktardı.





Protestolar, Sibirya ve Rusya'nın uzak doğusundan St Petersburg'a ve başkent Moskova'ya kadar birçok Rus şehrinde gerçekleşiyor. Ancak göstericiler özellikle başkent Moskova'da polisin aldığı 'olağanüstü' tedbirler nedeniyle katılımın öncekilere oranla daha az olduğunu belirtti.