Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da rekor hazırlığı var ama... /23 Eylül 2022 22:17

Rusya'da rekor hazırlığı var ama...

Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle maruz kaldığı yaptırımlar, ülkede üretilen tahıl ürünlerinin sınırların dışına çıkarılmasına engel oluyor.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çeşitli alanlarda devam ediyor.

Bu nedenle bu yıl rekor düzeyde olması beklenen tahıl ürünlerinin de sınırların dışına çıkarılamadığı aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Buğday hasadının 100 milyon tonla rekor seviyeye ulaşması beklenen Rusya, yaptırımlar ve Ukrayna savaşından dolayı bunu ihraç edemiyor ve ülkede biriktirmek zorunda kalıyor.

İyi yetiştirme koşulları sayesinde Rusya’da buğday hasadının 100 milyon tona yakın olması bekleniyor. Rusya’da oluşan arz, dünyadaki gıda fiyatlarını düşürmeye etki edecek boyutta.

Rusya, büyük miktardaki arza rağmen, Ukrayna’da yedi aydır süren savaşın getirdiği lojistik sorunlardan ve Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan dolayı elindeki buğdayı ihraç edemiyor ve normal zamandan daha fazla buğdayı elinde tutmak zorunda kalıyor.

Uluslararası Hububat Konseyi, fazladan arzın ülkeyi terk etmesini beklemezken, ihracat miktarını 36,5 milyon ton olarak tahmin etti.
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