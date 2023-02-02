Rusya'da sanayi verileri düştü otomobil üretimi dibi gördü





2022 yılı Aralık ayında madencilik sektörlerinde üretim yıllık bazda yüzde 2,6 azalırken, gaz ve petrol üretimi 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,1, metal cevherleri ise %8,6 azaldı.

Öte yandan imalat sanayileri Aralık ayında %5,7 geriledi.





En büyük düşüş, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 47,4 ile taşıt, treyler ve yarı treyler üretiminde kaydedildi.





İlaç üretimi yüzde 30,7, kereste yüzde 19,1, tekstil üretimi yüzde 14,1 düştü.





Su temini ve sanitasyon, atık yönetimi ve kirliliğin ortadan kaldırılması ile ilgili sektörler yüzde 8,2'lik bir düşüş gösterdi.





Enerji sektörü ile ısıtma ve gaz sektörü, Kasım 2022'de üretimdeki yüzde 1,5'lik artışın ardından büyümedi, aynı kaldı.





Rusya'da binek otomobil üretimi tarihi dibi gördü





Rusya, ağır yaptırımlarına maruz kaldığı 2022 yılında binek otomobil üretimi tarihin en düşük seviyesine geriledi.





2022'de Rusya'da sadece 450 bin araba üretildi. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 daha az.





Fakat Aralık 2022'de bir toparlanma görüldü ve otomobil üretimi Mart ayına göre %70 arttı. Sadece Aralık’ta 40 bin 3 yüz otomobil üretildi.





Daha önce, küresel mali krizin ardından 2009 yılında Rusya'da benzer şekilde rekor otomobil üretiminde düşüş yaşanmış ve 597 bin otomobil üretilmişti.





Kommersant’ın haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekattan sonra Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Mercedes ve BMW gibi üreticiler fabrikalarını kapatmak ve montaj üretim anlaşmalarını iptal etmek suretiyle pazardan çekildi.