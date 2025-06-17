Rusya'da savaş ekonomisi: Savunma sanayisi üretimi %32 rekor artışta

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Bilimler Akademisi Halk Ekonomisi Tahmin Enstitüsü'nün (INP RAN) son verilerine göre, ülke ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde durgunluk sinyalleri vermesine rağmen, savunma sanayii üretimi %32'lik rekor artış kaydetti.





Ayrıca yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. 2025'in ilk çeyreğinde Rusya'nın GSYİH'sı bir önceki çeyreğe göre %0.4 küçülürken, yıllık bazda büyüme %1.4'e geriledi. Uzmanlar, "yönetilen soğutma" politikasının ekonomik büyümeyi durdurduğunu ancak enflasyonu kontrol altına alamadığını belirtiyor.





Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın "enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasında denge arayışı" olarak tanımladığı bu politikaya rağmen, yıllık gıda enflasyonu %12 seviyesinde seyrediyor.

Rusya'da 2025 yılının ilk çeyreğinde savunma sanayii üretimi %32 artarken, ekonomi genelinde durgunluk belirtileri gözlemleniyor.





Rusya Bilimler Akademisi Halk Ekonomisi Tahmin Enstitüsü (INP RAN) verilerine göre, GSYİH bir önceki çeyreğe göre %0.4 küçüldü ve yıllık büyüme %1.4'e geriledi.





Sivil Sektörler Geriliyor





Savunma sanayiindeki rekor artışa rağmen, giyim, ayakkabı, mobilya, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde üretim %5-15 arasında düşüş kaydetti. Uzmanlar, bu durumu "yönetilen soğutma" politikası ve yüksek kredi faizlerinin tüketici talebini kırmasına bağlıyor.





Gıda fiyatlarındaki %12'lik artış, Rus vatandaşlarını daha ucuz temel gıdalara yöneltti. Patates tüketimi %8, balık tüketimi %4 azalırken; ekmek tüketimi %6, makarna tüketimi %5 arttı. Alım gücündeki düşüş nedeniyle patatese erişim %45 azalırken, yumurta tüketimi %33 arttı.





Resesyon Riski Artıyor





Reel ücretlerdeki büyüme %11.3'ten %0.1'e düşerken, perakende satışlardaki büyüme %4.7'den %1.9'a geriledi. Dayanıklı tüketim malları satışları %1.3 düşüş gösterdi ve bireysel kredi kullanımı 9 aydır negatif seyrediyor.





Ekonomistler, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ikinci çeyrekte resesyon riskinin arttığı konusunda uyarıda bulunuyor. Dış şoklar ve rubledeki değer kaybının enflasyonu daha da artırabileceği belirtiliyor. 2025 yılı büyüme beklentisi en iyi ihtimalle %1.2 olarak tahmin ediliyor.





Bu tablo, Rus ekonomisinin savunma sanayii odaklı büyüme modelinin sivil sektörler ve halkın yaşam standardı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Temel tüketim mallarına erişimin giderek zorlaşması, sosyal dengeleri bozma riski taşıyor.