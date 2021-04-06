Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da savaşa hazırlık durumu denetimleri başlatıldı /06 Nisan 2021 20:55

Rusya'da savaşa hazırlık durumu denetimleri başlatıldı

Ukrayna ile Rusya arasında yeniden başlayan gerginlik sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını duyurduğu belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanı, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını duyurdu.

Ukranya'da krizi tırmanmaya devam ederken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

sol.org.tr'de yer alan ve Sputnik internet sitesine dayandırılan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını açıkladı.

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı" diye konuştu.

Şoygu, Rusya ordusunu üst kademelerindeki askerlerden denetim çalışmalarının yüksek nitelikli olarak yapılmasını ve birlikler ile askeri teçhizatın hareketi sırasında güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ABD'ye Ukrayna'nın provokatif politikasının neticeleri hakkında uyarıda bulunduklarını söylemişti.
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