Rusya'da savaşan Kuzey Kore askerleri nasıl karşılandı?

Rusya'nın yanında Ukrayna savaşına katılan Kuzey Koreli askerler, ülkelerinde "kahraman" olarak karşılandı. Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre, Devlet Başkanı Kim Jong Un Rusya'dan dönen askerleri karşıladı, hayatını kaybeden askerler için yaptırılan anıtı ziyaret etti.



Savaşta ölenlerin fotoğraflarının asılı olduğu anıt duvar önünde diz çöken Kim'in, cepheden dönen bir askere sarılırken çekilmiş fotoğrafı da servis edildi.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong Un'un Rusya'dan dönen bir askere sarıldığı fotoğrafı servis etti.

Fotoğraf: KCNA/REUTERS



Kim tören sırasında, askerlerin görevinin "zaferle sonuçlandığını" söyledi. Bunun tüm Kuzey Kore birliklerinin Rusya'dan çekildiği anlamına gelip gelmediği ise net değil. Güney Kore'ye göre yeni bir sevkiyat için hazırlık yapılıyor.



Kim, "(Kuzey Koreli) askerler güçlerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı, Kursk'un kurtarılması kahramanların savaşçı ruhunu gösterdi" diye konuştu, askerler ve aileleri onuruna verilen konser ve akşam yemeğine de katıldı.



Kuzey Koreli askerler, Ukrayna ordusunun Rusya toprağı olan Kursk'a sızmasının ardından bölgeye sevk edilmişti. Güney Kore istihbaratına göre Kuzey'den cepheye 15 bin kadar asker gitti, bunların en az 600'ü hayatını kaybetti.



Pyongyang yönetimi Ukrayna savaşına katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiklerini başlangıçta yalanlamıştı. Kıtlık yaşandığı bildirilen Kuzey Kore'nin askeri destek karşılığında Rusya'dan gıda ve gübre yardımı aldığı belirtiliyor. Rusya ordusu için mühimmat üreten Kuzey Kore'nin ayrıca Moskova'dan teknoloji transfer ettiği tahmin ediliyor.