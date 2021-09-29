Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da siber güvenlik şirketinin kurucusuna hapis /29 Eylül 2021 19:34

Rusya'da siber güvenlik şirketinin kurucusuna hapis

Rusya'da bir siber güvenlik şirketinin kurucusu vatana ihanet suçlamasıyla hapis cezası aldı.Rusya siber güvenlik şirketi Group IB'nin kurucusu, ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Çıkarıldığı mahkemede vatana ihanet suçlamasıyla 2 ay hapis cezası aldı.Rus polisi, Group-IB'nin Moskova'daki genel merkezine baskın düzenledi.

Şirkette yapılan aramalar sonucunda, şirketin kurucusu Ilya Saçkov gözaltına alındı.Saçkov, yabancı istihbarat servislerine keşif istihbarat bilgileri vermekle suçlandı. Mahkemeye çıkarılan Saçkov, vatana ihanetten 2 ay hapse mahkum edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rus emniyetine dayandırılan haberlerde, Saçkov'un hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.35 yaşındaki Saçkov, Rusya Devlet Duması, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve AGİT'in siber güvenlikle ilgili bilirkişi komitelerinde üye olarak yer alıyor.

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