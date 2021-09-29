Rusya'da siber güvenlik şirketinin kurucusuna hapis

Çıkarıldığı mahkemede vatana ihanet suçlamasıyla 2 ay hapis cezası aldı.Rus polisi, Group-IB'nin Moskova'daki genel merkezine baskın düzenledi.





Şirkette yapılan aramalar sonucunda, şirketin kurucusu Ilya Saçkov gözaltına alındı.Saçkov, yabancı istihbarat servislerine keşif istihbarat bilgileri vermekle suçlandı. Mahkemeye çıkarılan Saçkov, vatana ihanetten 2 ay hapse mahkum edildi.





SUÇLAMALARI REDDETTİ





Rus emniyetine dayandırılan haberlerde, Saçkov'un hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.35 yaşındaki Saçkov, Rusya Devlet Duması, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve AGİT'in siber güvenlikle ilgili bilirkişi komitelerinde üye olarak yer alıyor.



