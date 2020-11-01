Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da tarihi rekor: Şimdiye dek görülmüş en yüksek koronavirüs vakası /01 Kasım 2020 12:59

Rusya'da tarihi rekor: Şimdiye dek görülmüş en yüksek koronavirüs vakası

Rusya'da son bir gün içinde 18 bin 665 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Daha önce bir gün içinde bu denli yüksek sayıda yeni vaka görülmemişti.

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Rusya'da yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri ülke genelinde son bir günde 18 bin 665 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamasını yaptı. Bu, pandeminin başından beri ülkede görülmüş en yüksek günlük artış.

Bunun yanında en çok vakanın başkent Moskova’da görüldüğü, burada bir gün içinde 5 bin 261 yeni vakanın kayıtlara geçirildiği belirtildi.
Yeni vakalarla beraber ülkede şimdiye dek görülmüş toplam vaka sayısı 1 milyon 636 bin 781’e çıktı.

Son bir günde koronavirüsle enfekte olmalarının ardından hayatlarını kaybedenlerin 245 kişi olduğu da kaydedildi. Rusya’da koronavirüs sebeple toplam can kaybı 28 bin 235.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vakaların artmasına karşın ulusal çapta geçerli olacak yeni bir sokağa çıkma sınırlaması planlanmadığını söylemişti. Rusya lideri, hem hükümetin hem de yerel yönetimlerin pandemi karşısında neler yapılması gerektiğini çok iyi bildiklerini eklemişti.
Rusya’da şimdiye dek koronavirüse karşı geliştirilen iki aşının tescil işlemleri tamamlanmış durumdaki. İlk ikisinden farklı olarak, yapılarının her biriyle tam bir virüs partikülü içerecek olan üçüncü aşının ise yıl sonuna kadar onaylanması bekleniyor.
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