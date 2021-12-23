Samanyolu Haber /Teknoloji / Rusya'da Twitter'a yeni ceza kararı /23 Aralık 2021 21:38

Rusya'da Twitter'a yeni ceza kararı

Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Rusya'daki bir mahkeme tarafından 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası verildiği belirtildi. Böylelikle Rusya'da Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, sosyal medya devi Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası verdi.

Sputnik'e konuşan Taganskiy bölge mahkemesinden bir sözcüye göre, Twitter idari olarak suçlu bulundu ve 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.

Böylelikle Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.

Cezalar aşırıcılıkla ilgili çağrıların yer aldığı yasaklı içeriklerin silinmemesi ve Rus vatandaşlarının kişisel verilerinin Rusya’daki sunuculara taşınmaması nedeniyle getirildi.

Benzer cezalar Facebook, Google, Telegram ve diğer sitelere de uygulandı.

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