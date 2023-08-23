Rusya'da uçak düştü: Yolcu listesinde Prigojin'in adı da var

DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'nın batısında bir özel uçağın düştüğü ve içinde bulunan tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi. Yolcu listesinde, Haziran ayında Rusya'da başlattığı isyanladikkatleri çeken Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtiliyor.



Rus TASS ajansına konuşan, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir kaynak, Moskova Şeremetyevo havaalanından kalkıp St.Petersburg'a gitmekte olan özel uçağın Rusya'nın batısındaki Tver Oblastında Kuzhenkino yakınlarında düştüğünü, uçakta bulunan üç pilot ve yedi yolcunun hepsinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Ajans, düşen uçaktaki yolculardan dördünün cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Uçağın, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştüğü ve yere çarptıktan sonra alev alarak infilak ettiği kaydedildi.



Uçağın düşmesiyle ilgili Federal Havacılık Ajansı soruşturma başlattı. Ajans'tan yapılan açıklamada yolcu listesinde Yevgeniy Prigojin adının da yer aldığı kaydedildi.