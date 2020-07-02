Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da uçuşlarla ilgili yeni karar /02 Temmuz 2020 23:29

Rusya'da uçuşlarla ilgili yeni karar

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan tarifeli ve charter seferlerinin 1 Ağustos'a yapılmayacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya), Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası tarifeli ve charter seferlerine uygulanan yasağı 1 Ağustos'a kadar uzattığı bildirildi.

Moskova’nın Domodedovo Havalimanı ve S7 havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Rosaviatsiya’dan Rusya’ya giriş ve çıkışlara uygulanan yasağın 1 Ağustos’a kadar uzatıldığı yönünde bilgi alındığı ifade edildi.

Rosaviatsiya, mart sonundan itibaren her ay konuyla ilgili bildiriler yayınlıyor. Rusya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uluslararası tarifeli ve charter uçuşları yasak, bu da ülkeye giriş ve çıkışların yasak olduğu anlamına geliyor.

Tahliye amaçlı seferler, kargo, posta, tıbbi ve insani uçuşlar ile servis amacıyla yapılan boş uçak nakli, yakıt ikmali amacıyla Rusya’ya iniş yapan transit seferler ve hükümetin kararıyla düzenlenen bazı uçuşlar istisna tutuldu.

Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko, haziran başında hükümete dış hat seferlerini yeniden başlatma planını sunmuştu. Plan, ilk aşamada Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelere uçuşların başlatılmasını, daha sonra epidemiyolojik duruma diğer ülkelerin de açılmasını öngörüyor. Neradko’nun planı henüz hükümetin onayını almadı.

Daha önce Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, önce iç hatların güvenli olduğundan emin olmaları gerektiğini, sonra sınırların açılacağını dile getirmişti.
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