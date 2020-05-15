Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da virüs vakaları artıyor /15 Mayıs 2020 21:42

Rusya'da virüs vakaları artıyor

Rusya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 262 bin 843, ölü sayısı 2 bin 418’e yükseldi.Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 598 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 262 bin 843’e ulaştı.

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Mayıs ayının başından bu yana günlük vaka sayısı 10 bin civarında olan ülkede, son bir günde ölü sayısı 113 artarak 2 bin 418’e, iyileşen sayısı 4 bin 696 artarak 58 bin 226’ya çıktı.Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,5’inde semptom görülmediği belirtildi.  

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 748 artarak 135 bin 464’e, ölü sayısı 68 artarak 1358’e yükseldi.Şehirde toplam 24 bin 562 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi. 

256 BİN KİŞİ KONTROL EDİLİYOR 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 6 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi.Açıklamada, yaklaşık 256 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.    
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