Rusya'da yabancı firmaların döviz akış kontrolü sıkılaştı

Rusya Merkez Bankası, yabancıların hisse sahibi olduğu firmaların yabancı para cinsinden yapılan işlemlerinde bono, kıymetli madenler ile dijital finansal varlıkların kullanıldığı ödemelerin daha iyi takip edilebilmesi için yeni bir kodlama sistemi getirmeyi planlıyor.

Samanyoluhaber.com - Moskova
Bu hamle, mevcut döviz kontrolünün ağırlıklı olarak Rus yerleşiklerinin ve yabancıların ruble ile yaptığı işlemlere odaklanması nedeniyle, şeffaflığı düşük mali akışları izleme olanağı sağlayacak.

Rusya Merkez Bankası, motor fonksiyonunda devlet bankaları bu değişikliğin yerleşikler veya yabancılar için ek kısıtlama anlamına gelmediğini, yalnızca yeni bir işlem kategorisinin kayıt altına alınacağını vurguladı. Söz konusu projeye ilişkin görüşler 3 Kasım'a kadar alınacak.

Rusya Mali İstihbarat Servisi Destekledi

Ayrıca Rusya Mali İstihbarat Servisi (Rosfinmonitoring), yabancı şirketler ve kıymetli maden işlemleri üzerinden yürütülen para aklama faaliyetlerine karşı mücadele amacıyla Merkez Bankası'nın bu kararını döviz kontrolünü güçlendirme maksadıyla destekledi.

Rosfinmonitoring, Ulusal Risk Değerlendirmesi verilerine atıfta bulunarak, bono işlemleri görünümündeki para transferlerinin yüksek risk teşkil ettiğini belirtti. Kurum, "Bono alım satımı kisvesi altında, hem ülke içindeki kuruluşlar veya bireyler arasında hem de yurt dışına kaynak çıkışı amacıyla fon transferleri yapılabiliyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada, aynı risklerin kıymetli maden, değerli taş ve bunlardan yapılan mücevherat alım satım işlemleri için de geçerli olduğu kaydedildi.

Kurum ayrıca, yasa dışı faaliyetlerde yabancı şirketler ve trustlar gibi tüzel kişiliği olmayan yapıların kullanılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bir sözcü, "Söz konusu tüzel yapılar, esas olarak yurt dışında geliştirilen karmaşık para aklama şemalarında - Rusya'dan çıkarılan yasa dışı yollardan elde edilen fonların alıcısı olarak veya gerçek malî sahiplerin ve fon kaynaklarının gizlenmesi amacıyla transit işlemler yapmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
