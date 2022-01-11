Rusya'da yeni bir mineral keşfedildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü’nün açıklamasına göre bilim insanları Kamçatka’da kufarit isimli yeni bir mineral keşfetti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü’nün açıklamasına göre bilim insanları Kamçatka’da kufarit isimli yeni bir mineral keşfetti.





Rus bilim insanları Kamçatka’da yeni bir mineral buldu. Enstitü Başkanı Aleksey Ozerov, bulunan minerale ‘kufarit’ adı verildiğini ifade etti.





Ozerov, “Bu mineralin çok basit bir kimyasal bileşime sahip ve her iki kurucu elementi de cevher. Mineralin keşfi ve tanımlanması cevher yataklarının oluşumunu anlamak bakımından önemli bir adım” ifadelerini kullandı.





Enstitü Başkanı, minerale, içinde bulunduğu platin kuşağının bulunmasında kilit rol oynayan bilim insani Farif Şakiroviç Kutıyev onuruna bu ismin verildiğini belirtti.







