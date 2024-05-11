Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da yeni hükümet Duma'dan onay aldı /11 Mayıs 2024 23:24

Rusya'da yeni hükümet Duma'dan onay aldı

Devlet Başkanı Putin tarafından parlamentoya sunulan ve Mihail Mişustin'in yeniden başbakan olmasını öngören kararnameyi Duma onayladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Devlet Başkanı Putin'in önerdiği başbakan adayı Rus vekiller tarafından oylandı. Duma'da yapılan oylamada, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kaldı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmadı.

Duma’nın kararı sonrası, Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i Rus hükümetinin başbakanlığına atayan kararnameyi imzaladı. Yasal bilgi portalında yayınlanan kararname, Devlet Duması'nda cumhurbaşkanı tarafından önerilen Mishutin'in adaylığının onaylanmasından birkaç saat sonra imzalandı.

Parlamentodaki beş gruptan dördü Devlet Duması'nda Mikhail Mişustin'e oy verdi; Rusya Federasyonu Komünist Partisi milletvekilleri ise çekimser kaldı. Yeni bir dönem başbakan olarak atanmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor. En geç bir hafta sonra başbakan, cumhurbaşkanına yeni bir hükümet yapısı önerecek.

Mihail Mişustin, önceki başbakan Dmitry Medvedev'in istifasının ardından Ocak 2020'de Vladimir Putin'in önerisi üzerine başbakan olarak atandı. Ondan önce Federal Vergi Servisi'ne başkanlık ediyordu.

2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlıyor. Önceden tüm kabine üyeleri devlet başkanı kararnamesiyle atanıyordu. Başbakan için Duma'nın onayı alınırken, bakanlar ve başbakan yardımcıları için parlamento onayı aranmıyordu.

Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.
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