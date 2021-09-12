Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da yolcu uçağı acil iniş yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti /12 Eylül 2021 23:42

Rusya'da yolcu uçağı acil iniş yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağının acil iniş yaptığı ve meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağının motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sibirya Bölge Ulaştırma Savcılığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, 2’si mürettebat ve 2’si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde uçağın gövdesinin parçalandığı ve ekiplerin yolcuları uçaktan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev almış, uçak ormanlık alana sert iniş yapmıştı.
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