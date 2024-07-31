Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da YouTube’a sınırlama geldi /31 Temmuz 2024 11:28

Rusya'da YouTube’a sınırlama geldi

Rusya'ta dünyanın önde gelen video izleme platformu YouTube'a sınırlama getirildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ülkede faaliyet gösteren GSM operatörleri, abonelerine Youtube uygulamalarında yavaşlama şikayetlerinin arttığını duyurdu.

Milletvekili Alexander Khinshtein, YouTube’un yavaşlamasını, Google’ın Rusya’daki ekipmanını güncellemeyi reddetmesine ve ülke yasalarını ihlal etmesine bağladı.

Mobil operatörler MTS ve Beeline, kullanıcılarını YouTube hizmetinin bozulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

MTS operatörü, “MTS’nin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı bazı aboneler YouTube’un işleyişinde kesintiler yaşayabilir.” denildi. Beeline teknik desteği ise, “Ekipmanlar eski olduğundan YouTube birçok bölgede iyi çalışmıyor. Bu operatörlere bağlı değil,” şeklinde açıklamada bulundu.

Ancak VimpelCom (Beeline markası) kendi ağlarında YouTube içeriğinin yüklenmesiyle ilgili herhangi bir sorun tespit etmediklerini söyledi. MTS ise yorum yapmayı reddetti.

Ukrayna savaşı ile başlayan daralma

Rostelecom, 24 Temmuz’da teknik destek birimlerinin abonelerden YouTube kalitesiyle ilgili şikayetlerde artış kaydettiğini bildirdi. Şirket, bu sorunlardan video barındırma hizmetinin sahibi Google’ın sorumlu olduğunu belirtti.

Google, 2022’den beri Rusya’daki ekipmanını genişletmiyor ve güncellemiyor; bu da Google Global Önbellek (GGC) sisteminin çalışmasını etkiliyor. Artan internet trafiği nedeniyle ekipman aşınma ve yıpranma sorunları yaşıyor ve kapasite tükenmesi yaşanıyor.

Devlet Duma Bilgi Politikası Komitesi başkanı Alexander Khinshtein, hizmetin bozulmasını YouTube’u “aklını başına getirmek” için “zorunlu bir adım” olarak nitelendirdi. Khinshtein’e göre, Rus kullanıcılar tarafından izlenen YouTube içeriğinin %80’i Rusya’daki Google sunucularında depolanıyor. Ancak, Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle Google hizmetlerini durdurdu ve gerekli ekipman güncellemelerini yapmadı.

Khinshtein, Google’ın durumu iyileştirmek için operatörlere doğrudan Rus veri merkezlerine bağlanmayı teklif ettiğini, ancak Amerikan şirketinin yaptırımlar nedeniyle resmi olarak ödeme yapamayacağını belirtti. Bu nedenle, veriler ya ücretsiz olarak saklanıyor ya da hizmetler gri planlar aracılığıyla ödeniyor, bu da yasa dışı olarak nitelendirildi. Khinshtein, operatörlerin yakında gri şemalar altında çalışmayı bırakacağını ve bu durumun indirme hızının %70’e düşmesine yol açacağını söyledi.
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