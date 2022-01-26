Rusya'daki 4 şehirde yer alan okullara bomba ihbarı yapıldı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile Saratov, Tümen ve Çelyabinsk'teki okullara bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar yapıldı. Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile Saratov, Tümen ve Çelyabinsk'teki okullara bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar yapıldı.





Saratov Belediyesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada kontroller nedeniyle okullardaki eğitime ara verildiği belirtilerek, “Kentteki okulların acil durum servisleri tarafından kontrol edilmesiyle bağlantılı olarak eğitime ara verildi” denildi.





Tümen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm okullarda öğrencilerin tahliye edildiği, kontrollerin akşama kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.





Çelyabinsk kent yönetimi ise yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından öğrencilerin tahliye edildiği ve kentteki 189 okulda kontrollerin sürdüğü belirtildi.







