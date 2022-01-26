Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'daki 4 şehirde yer alan okullara bomba ihbarı yapıldı /26 Ocak 2022 00:37

Rusya'daki 4 şehirde yer alan okullara bomba ihbarı yapıldı

Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile birlikte diğer 3 şehirdeki okullara bomba yerleştirildiği yönünde ihbar geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile Saratov, Tümen ve Çelyabinsk'teki okullara bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar yapıldı.

Saratov Belediyesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada kontroller nedeniyle okullardaki eğitime ara verildiği belirtilerek, “Kentteki okulların acil durum servisleri tarafından kontrol edilmesiyle bağlantılı olarak eğitime ara verildi” denildi.

Tümen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm okullarda öğrencilerin tahliye edildiği, kontrollerin akşama kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Çelyabinsk kent yönetimi ise yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından öğrencilerin tahliye edildiği ve kentteki 189 okulda kontrollerin sürdüğü belirtildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'daki 4 şehirde yer alan okullara bomba ihbarı yapıldı Sonraki Haber >>

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:42