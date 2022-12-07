Rusya'daki bir askeri hava üssü vuruldu

Ukrayna doğrudan sorumluluk üstlenmese de, saldırıları Kiev’in yaptığı ve uzak mesafede saldırı kabiliyetini artırdığını göstermeye çalıştığı biliniyor.



Rusya’nın, Ukrayna sınırının 90 kilometre kuzeyindeki Kursk şehri yetkilileri Salı geç saatlerde hava üssünden çıkan dumanların fotoğraflarını paylaştı. Vali, bir petrol tankının patladığını ve bu sebeple dumanlar yükseldiğini; ölü ve yaralı olmadığını duyurdu.



Pazartesi günü de Rusya, Ukrayna’dan yüzlerce kilometre uzakta bulunan ve bombardıman filosunun üssü olan Engels Hava Üssü'nü Ukrayna’nın Sovyet zamanından kalma insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurmuştu. Aynı insansız hava araçlarıyla vurulan diğer hedef de, Moskova’ya arabayla birkaç saat mesafedeki Ryazan üssü oldu.



Ukrayna’dan henüz hiçbir yetkili saldırıları üstlenmedi. Ancak Kiev’de bu saldırılar yüksek sesle "tebrik edildi".



Ancak Ukrayna’nın düzenlediği ahmin edilen bu saldırılar, ülkeye Rusya’ya karşı yoğun şekilde askeri destek ve silah sağlayan Batı ülkelerinde soru işaretlerine yol açmış gibi görünüyor.



Batı’da saldırıda 24 Şubat’tan bu yana kendi sağladığı silahların değil Sovyet yapımı silahların kullanılmasına ise dikkat çekiliyor.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya kendisini savunabilmesi için silah ve mühimmat vermeye devam edeceğini ancak ABD’nin Ukrayna’yı Rusya sınırları içine saldırması için “ne teşvik ettiğini, ne destek verdiğini” söyledi.



Rusya’nın Ryazan Hava Üssü’ndeki üç askerin öldüğü açıklanmıştı.