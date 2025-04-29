Rusya'daki Esed'e 'baba' şoku: Mezardaki kemikleri çalındı

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın ardından Aralık ayında ülkede yeni bir döneme girdi. HTŞ liderliğindeki cihatçıların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden ayrıldı.





Beşar Esad'ın Suriye'den ayrılmasının ardından ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten ve 2000 yılında hayatını kaybeden babası eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın mezarının açıldığı ve kemiklerinin çalındığı iddia edildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sosyal medyada yayılan görüntülerde, Lazkiye kırsalındaki Kardaha ilçesinde bulunan mezarın boş olduğu görülüyor.





İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan mezar, Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta Suriye'den kaçtığı öne sürülen günlerde hedef alındı. Mezardaki kalıntıların yerinde olmadığı ve defin alanının büyük ölçüde tahrip edildiği ileri sürüldü.





Bu olaydan sadece birkaç gün önce, 13 Aralık'ta Hafız Esad'ın mezarı ateşe verilmişti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, mezarın Esad ailesinin kalesi sayılan Kardaha'da bulunması dikkatleri bu sembolik saldırının arkasındaki mesajlara çevirdi.





Hafız Esad, 10 Haziran 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmiş; yerine oğlu Beşar Esad geçmişti.