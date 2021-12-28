Rusya'daki mahkemeden 'kapatma' kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’da Yüksek Mahkeme, uluslararası Memorial örgütü ve ona bağlı yapıların kapatılmasına karar verdi. Rusya’da Yüksek Mahkeme, uluslararası Memorial örgütü ve ona bağlı yapıların kapatılmasına karar verdi.





Rusya’da Yüksek Mahkeme tarafından Memorial topluluğu ve ona bağlı yapıların kapatılmasına hükmedildi.





Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Memorial’ın avukatı Mariya Eysmont, “Kararı temyize götüreceğiz” dedi.





Moskova Başsavcılığı ve Savcılığı, kasım ayında topluluk ve ona bağlı iki yapının kapatılmasına ilişkin başvuruda bulunmuştu. Kapatılmaları yönündeki başvurulardan biri Memorial uluslararası topluluğu için Yüksek Mahkeme’ye ve diğeri de insan hakları merkezi Memorial için Moskova Kent Mahkemesi’ne gönderilmişti. İkinci davanın 29 Aralık’ta değerlendirilmesine karar verilmişti.





Gerekçe olarak iki kuruluşun da sistematik biçimde yabancı ajan statüsünü belirlememesi gösterilmişti. Bununla birlikte Memorial insan hakları merkezinin terör ve aşırıcı örgütleri haklı göstermek gibi eylemlerde bulunduğu tespit edilmişti.







