Samanyolu Haber /Gündem / "Rusya'daki mutasyonlu virüslerin kaynağı Türkiye" iddiası /06 Nisan 2021 19:27

"Rusya'daki mutasyonlu virüslerin kaynağı Türkiye" iddiası

Mutasyonlu virüs türüyle birlikte daha hızlı yayıldığı belirtilen koronavirüs salhınıyla ilgili Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'dan bir açıklama geldiği belirtildi.

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya'ya gelen mutasyonlu virüslerin büyük bölümünün Türkiye'den geldiğini belirtti.

Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Popova, Türkiye'deki salgın risklerinden söz etti. 

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, Popova, "Farklı ülkelerden hem İngiltere hem de Güney Afrika mutasyonları geldi ancak iki varyant da sadece Türkiye'den farklı kişiler tarafından ve farklı zamanlarda ülkemize taşındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki durumun kötüye gitmeye devam ettiğini söyleyen Popova, "Türkiye'deki durum keskin bir şekilde kötüleşti. Mart ortasından itibaren bu ülkede kaydedilen yeni koronavirüs vakalarında yüzde 40'tan fazla bir artış görüldü. Yani, oldukça yoğun, patlama niteliğinde bir artış. Türkiye'de Rus turistlerin sayısının fazla olması nedeniyle bu ülkedeki pandemi risklerini özel kontrol altında tutuyoruz" dedi.

© Sputnik

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