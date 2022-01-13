Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'daki yeni enflasyon verileri açıklandı /13 Ocak 2022 00:35

Rusya'daki yeni enflasyon verileri açıklandı

Rusya'da geride bıraktığımız 2021 yılına ilişkin enflasyon rakamı açıklandı. Ülkedeki enflasyonun geçen yıl yüzde 8.39 olduğu belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ülkedeki enflasyonun geçen yıl yüzde 8.39 olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Rosstat’ın açıkladığı 2021 nihai verilerine göre, Aralık 2021’de yüzde 0.82 seviyesinde gerçekleşen enflasyon, geçen yıl yüzde 8.39’a ulaştı.

Tüketici fiyatlarındaki artış, hükümetin tahminlerini aşarak, yüzde 12.91 olarak gerçekleştiği 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Rosstat’ın açıklamasında, “Tüketici fiyat endeksi Aralık 2021’de, bir önceki aya göre yüzde 100.82, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 108.39 olarak gerçekleşti (Aralık 2020’de yüzde 100.83, Aralık 2019’da yüzde 104.91)” ifadesine yer verildi.


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