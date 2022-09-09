Samanyolu Haber /Teknoloji / Ukrayna'daki gelişmelere 'savaş' ve 'istila' demek yasaklandı /09 Eylül 2022 19:11

Ukrayna'daki gelişmelere 'savaş' ve 'istila' demek yasaklandı

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısını 'savaş' ve 'istila' kelimeleriyle tanımlayan içeriklerin yasaklanması kararı alındığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırıları 'savaş' ve 'istila' olarak tanımlayan içeriklerle ilgili cezai işlem uygulanılması kararı alındığı ifade edildi.
Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya'nın, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukraynayı işgali ile Rusya-Ukrayna savaşını tanımlamak için "savaş" ve istila kelimelerini kullanmayı yasakladı.

Rus mahkemesi, Rus lider Vladimir Putin'in "özel askeri operasyon" tanımı dışındaki tanımlara ceza kesileceğinin duyurulmasının ardından Google'ın yan kuruluşuna para cezası kesti.

Rusya'nın Interfax haber ajansına göre, mahkeme, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen olayları "savaş" ve "istila" olarak tanımlayan bilgileri silmediği için Google kuruluşuna verilen 21.7 milyar Ruble (357 milyon Dolar) cezayı onayladı.
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