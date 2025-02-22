Rusya'dan ABD ile ikinci görüşme sinyali: 'Üçüncü bir ülkede olacak'

Reuters haber ajansının aktardığına göre, salı günü gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından yapılması planlanan ikinci toplantı hakkında konuşan Bakan Yardımcısı Ryabkov, taraflar arasında toplantının nerede yapılacağına dair anlaşma sağlama sürecinde olunduğunu belirtti, ancak iki taraftan hangi isimlerin görüşmeye katılacağı hakkında bilgi vermedi. 17 Şubat Salı günü Riyad'da yapılan görüşmelerde, ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya heyetine ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık etmişti.







ABD ve Rusya arasında bu hafta başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dışişleri bakanları seviyesinde gerçekleştirilen ve dördüncü yılına girmeye hazırlanan Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmelerin ardından Rusya ve ABD'li yetkililerin gelecek iki hafta içinde yeniden bir araya gelmesinin planlandığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bu görüşmenin de üçüncü bir ülkede olacağına işaret etti.Bugün iki paralel ve bir ölçüde siyasi olarak birbirine bağlı iki yol ile karşı karşıya olduklarını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, bunlardan birinin Ukrayna ile ilgili meseleler olduğunu, diğerinin ise ikili meseleler olduğunu anlattı. ABD ve Rusya'nın yapılacak ikinci görüşmede Ortadoğu'yu da ele alabileceğini ifade eden Ryabkov, konuya ilişkin olarak, "Stratejik istikrar ve silah kontrolü konusunda diyalog, Amerika'nın politikasında iyiye doğru değişimler gördüğümüzde mümkün" değerlendirmesinde bulundu.