Rusya'dan ABD ile ikinci görüşme sinyali: 'Üçüncü bir ülkede olacak'

Reuters haber ajansının aktardığına göre, salı günü gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından yapılması planlanan ikinci toplantı hakkında konuşan Bakan Yardımcısı Ryabkov, taraflar arasında toplantının nerede yapılacağına dair anlaşma sağlama sürecinde olunduğunu belirtti, ancak iki taraftan hangi isimlerin görüşmeye katılacağı hakkında bilgi vermedi. 17 Şubat Salı günü Riyad'da yapılan görüşmelerde, ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya heyetine ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık etmişti.
'ABD'NİN POLİTİKASINDA İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM GÖRÜRSEK...'
Bugün iki paralel ve bir ölçüde siyasi olarak birbirine bağlı iki yol ile karşı karşıya olduklarını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, bunlardan birinin Ukrayna ile ilgili meseleler olduğunu, diğerinin ise ikili meseleler olduğunu anlattı. ABD ve Rusya'nın yapılacak ikinci görüşmede Ortadoğu'yu da ele alabileceğini ifade eden Ryabkov, konuya ilişkin olarak, "Stratejik istikrar ve silah kontrolü konusunda diyalog, Amerika'nın politikasında iyiye doğru değişimler gördüğümüzde mümkün" değerlendirmesinde bulundu.