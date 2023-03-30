Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD ile ipleri gerecek adım: The Wall Street Journal muhabiri tutuklandı /30 Mart 2023 13:41

Rusya'dan ABD ile ipleri gerecek adım: The Wall Street Journal muhabiri tutuklandı

The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.

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Rusya güvenlik servisi FSB, The Wall Street Journal için çalışan ABD'li bir gazetecinin Washington adına casusluk yapmak suçlamasıyla Rusya'da tutuklandığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, FSB, Wall Street Journal muhabirinin "Amerikan hükümetinin çıkarları doğrultusunda casusluk yaptığından şüphelenildiğini" söyleyerek "ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in yasadışı faaliyetlerini durdurduklarını" açıkladı.

FSB ayrıca, 31 yaşındaki Gershkovich'in Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen basın akreditasyonuyla çalıştığını doğrularken, tutuklanmaya ilişkin "Gizli bilgi edinmeye çalışırken Yekaterinburg'da, Rusya'nın 'askeri-endüstriyel kompleksi' hakkında bilgi topladığı için gözaltına alındı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Gershkovich'in "suçüstü yakalandığını" iddia etti.

The Wall Street Journal, Gershkovich'in tutuklanması hakkında "Bay Gershkovich'in güvenliğinden derin endişe duyduğunu" belirtti.

Uluslararası medya izleme örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ise, "misilleme gibi görünen bu durumdan endişe duyduğunu" söyledi.

RSF, Gershkovich'in Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunda önemli bir rol oynayan paralı asker grubu Wagner'in "askeri şirketi hakkında araştırma yaptığını" söyledi.

The Wall Street Journal muhabiri daha önce, Moskova'da, The Moscow Times ve AFP için çalışmıştı.
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