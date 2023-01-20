Rusya'dan ABD vatandaşına casusluk davası

FSB söz konusu Amerika vatandaşının ismini ya da kimliğiyle ilgili başka ayrıntıları açıklamazken, bu kişinin tutuklanıp tutuklanmadığı konusunda da bilgi vermedi.



FSB'den yapılan açıklamada şüpheli Amerikalı'nın, biyolojik konularla ilgili Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit edecek istihbarat topladığı bildirildi.



Ancak suçlamaların içeriği açıklanmadı.



Reuters haber ajansı konuyla ilgili görüş almak istediği ABD Büyükelçiliği'ne erişemedi.



Amerikalı eski diplomat Bill Richardson.

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ABD Dışişleri Bakanlığı ise "doğrulanmamış" bu haberlerle ilgili bilgisi olduğunu kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada "Konuyla ilgileniyoruz ve takip etmeye devam ediyoruz" dedi.



Patel, Rusya'nın ABD vatandaşlarının Rusya'da gözaltına alındığına dair vaktinde bildirimde bulunma yükümlülüklerine genellikle uymadığını da söyledi.



Rusya'da son yıllarda çok sayıda Amerika vatandaşı adli suçlar nedeniyle tutuklandı. Bunların bazıları ABD'de tutuklu bulunan Rus vatandaşları karşılığında serbest bırakıldı.



Aralık ayında Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından serbest bırakılmıştı.



Griner, silah kaçakçılığı, kara para aklama ve Amerikalılar’ı öldürmek için komplo kurma suçlarından ABD'de 14 yıl hapis yatan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edilmişti.



Ancak casusluk davaları, Rus güvenlik servislerinin casuslukla suçladıkları kişileri serbest bırakmaya genellikle isteksiz olması nedeniyle özellikle sıkıntılı görülüyor.



Rusya FSB tarafından 2018'de tutuklanan Amerikalı deniz piyadesi Paul Whelan'ı tutuklu takası kapsamında serbest bırakmayı şu ana kadar reddetti. Whelan 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.